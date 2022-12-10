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Медведев высказался о сносе памятников Пушкину и Суворову на Украине

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

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Медведев высказался о сносе памятников Пушкину и Суворову на Украине
Фото: er.ru

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев процитировал роман «Белая гвардия» писателя Михаила Булгакова по случаю сноса на Украине памятников поэту Александру Пушкину и полководцу Александру Суворову.

— Я б вашего гетмана, — кричал старший Турбин, — за устройство этой миленькой Украины повесил бы первым! Хай живе вильна Украина вид Киева до Берлина! Полгода он издевался над русскими офицерами, издевался над всеми нами. Кто запретил формирование русской армии? Гетман. Кто терроризировал русское население этим гнусным языком, которого и на свете не существует? Гетман. Кто развел эту мразь с хвостами на головах? Гетман…, — привел слова классика Медведев.

Он подчеркнул, что сам писатель был киевлянином, и отметил, что к его словам ему нечего добавить. В Telegram-канале Медведев предположил, что на месте снесенных памятников на Украине начнут устанавливать монументы «разнообразным гетманам».

Власти украинских городов в последнее время начали активно сносить памятники российским деятелям культуры. Так, 14 ноября в Одессе прошли работы по демонтажу бюста советского писателя Максима Горького.

В ноябре сообщалось, что в городе Черновцы, расположенном на западе Украины, демонтировали памятник Пушкину.

Украина Дмитрий Медведев Александр Сергеевич Пушкин Михаил Булгаков Памятники
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