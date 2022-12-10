Reuters: Си Цзиньпин предложил арабским странам перевести расчеты за поставки нефти в юани

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Председатель КНР Си Цзиньпин обратился к лидерам арабских стран с предложением перейти на расчеты в юанях при торговле нефтью. Об этом в субботу, 10 декабря, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в Саудовской Аравии.

— Источник в Саудовской Аравии, выступавший перед визитом Си, сообщил, что решение продавать небольшое количество нефти в юанях Китаю может иметь смысл для прямой оплаты китайского импорта, — отмечается в публикации.

Собеседник агентства уточнил, что платформой для таких расчетов могла бы выступить Шанхайская нефтяная и национальная газовая биржа. При этом он выразил мнение, что для перехода расчетов за поставки сырья на национальные валюты между КНР и арабскими странами пока не наступило подходящее время.

Издание отмечает, что эта мера в перспективе позволит укрепить позиции юаня в мировой торговле и ослабить влияние американского доллара как основной валюты.

До этого стало известно, что компания Газпром 9 декабря установила исторический рекорд суточных поставок газа в Китай через трубопровод «Сила Сибири».