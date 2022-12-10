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Джонсон признал, что зима для Запада будет сложной без газа из России

Евгений Жуков
В мире
Джонсон признал, что зима для Запада будет сложной без газа из России
Фото: flickr/number10gov

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что эта зима будет крайне сложной без российского газа для зависящих от этого энергоресурса стран, однако следующая зима может стать еще тяжелее. Об этом в субботу, 10 декабря, сообщило издание The Wall Street Journal.

Так, Джонсон выразил мнение, что трудную зиму получится пережить благодаря своевременному наполнению хранилищ газом. При этом в следующий зимний период, считает он, ожидается более сложная ситуация, поскольку нынешние запасы топлива сократятся, а восполнить их будет труднее.

Он также добавил, что готовящиеся терминалы сжиженного природного газа еще не будут функционировать к нужному моменту. Кроме того, в Европе не будет больше ядерных реакторов гражданского назначения, уточнил политик.

Помимо этого, ряд европейских государств пытаются организовать как можно больше возможностей для создания морской ветряной энергии, однако, как подчеркнул Джонсон, они также еще не будут готовы.

До этого генеральный директор Фонда энергетического развития Андрей Листовский рассказал, на сколько странам ЕС хватит запасов газа и кто сильнее всего пострадает от энергетического кризиса.

Россия Борис Джонсон Великобритания Энергетика
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