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Эксперт назвал страны ЕС, которые сильнее всего пострадают из-за энергокризиса

Ирина Игнатенко
Экономика
Эксперт назвал страны ЕС, которые сильнее всего пострадают из-за энергокризиса
Фото: shutterstock

Генеральный директор Фонда энергетического развития Андрей Листовский рассказал, на сколько странам ЕС хватит запасов газа и кто сильнее всего пострадает от энергетического кризиса.

— Поскольку подземные хранилища забиты практически под завязку, запасов газа должно хватить до января-февраля. Я не думаю, что Европу ожидают какие-то лютые морозы, — отметил он в комментарии Общественной службе новостей.

Эксперт считает, что из-за энергетического кризиса прежде всего пострадают страны с небольшим запасом финансовой прочности. Кроме того, в зоне риска, по его мнению, находятся те государства, которые не смогут оперативно транспортировать голубое топливо.

До этого стало известно, что счета европейцев за электроэнергию достигли рекордных значений, средняя цена на газ в Евросоюзе и Великобритании в октябре составила почти 18 евроцентов за киловатт-час, что вдвое больше, чем в этом же месяце прошлого года.

Политолог Юрий Светов сообщил «Вечерней Москве», что создание «тройственного газового союза» между Россией, Казахстаном и Узбекистаном позволит Москве переориентировать отечественный сырьевой рынок с европейского направления на азиатское.

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