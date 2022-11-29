«Тройственный газовый союз»: почему России выгодно сотрудничество с Казахстаном и Узбекистаном

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Создание «тройственного газового союза» между Россией, Казахстаном и Узбекистаном позволит Москве переориентировать отечественный сырьевой рынок с европейского направления на азиатское. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил политолог Юрий Светов.

По его словам, инициатором создания такого проекта выступает Россия.

— Со времен СССР Казахстан, Узбекистан и РФ были связаны единой газотранспортной системой. У нас есть преимущества в нефтегазовом сегменте и их нужно использовать по полной. К тому же главными потребителями российского газа станут как раз азиатские страны. Казахстан в свою очередь сможет поставлять сырье в РФ и Китай. А Узбекистан — в центральноазиатские страны, — рассказал эксперт.

Политолог отметил, что предлагаемый Путиным проект максимально выгоден всем трем участникам обсуждений.

— С экономической точки зрения тоже можно увидеть позитивную динамику. Ведь так называемый тройственный газовый союз позволит странам расширять месторождения газа и открывать доступ к участкам, которые были закрыты или недоступны по разным причинам, — объяснил Светов.

Россия, которая перестает сотрудничать в нефтегазовом секторе с европейскими странами, сможет направить все усилия по развитию сырьевой промышленности на новые направления — Китай, Индия, страны СНГ, добавил политолог.

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудили создание «тройственного газового союза» на встрече в Москве. Третьим его участником должен стать Узбекистан. Такая мера, как считают главы государств, необходима для координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана.