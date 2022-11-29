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Путин и Токаев обсудили создание «тройственного газового союза»

Анастасия Колоскова
Политика
Путин и Токаев обсудили создание «тройственного газового союза»
Фото: Администрация президента РФ

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев на встрече в Москве обсудили создание «тройственного газового союза», участником которого должен также стать Узбекистан. Об этом во вторник, 29 ноября, сообщил пресс-секретарь казахстанского лидера Руслан Желдибай.

— В ходе переговоров в Кремле президентов Казахстана и России речь шла о создании «тройственного газового союза» в составе России, Казахстана, Узбекистана с целью координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана, — написал Желдибай на своей странице в соцсети.

По информации пресс-секретаря Токаева, главы государств считают необходимым детально обсудить с участием экспертов трех стран возможность рационального решения этого вопроса с учетом интересов всех сторон, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что Токаев прибыл с официальным визитом в Россию для переговоров с Путиным. Он заявил, что в отношениях Казахстана и России есть моменты, которые еще требуют переговоров, в частности, в газовой сфере.

Политолог Юрий Светов в разговоре с «ВМ» высказал предположение, что после переизбрания Токаева отношения России и Казахстана будут дружественными, но сложными.

Владимир Путин Узбекистан Касым-Жомарт Токаев
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