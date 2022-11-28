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Токаев: В отношениях Казахстана и России есть требующие переговоров моменты

Евгений Белоусов
В мире
Токаев: В отношениях Казахстана и России есть требующие переговоров моменты
Фото: akorda.kz

На сегодняшний день в отношениях Казахстана и России есть моменты, которые еще требуют переговоров. Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев.

— Есть вопросы, которые требуют дополнительного согласования и даже переговоров. В частности, речь идет о газовой сфере. Но здесь мы не драматизируем, — отметил он.

По словам Токаева, он уже рассказал президент России Владимиру Путину об этом. Президент Казахстана уточнил, что все это — рабочие моменты, которые вскоре будут улажены, передает РИА Новости.

Токаев прибыл с официальным визитом в Россию для переговоров с Путиным.

22 ноября Косым-Жомарт Токаев одержал победу на внеочередных выборах президента Кахахстана, где он набрал 81,31 процента голосов. «Вечерняя Москва» разбиралась, как действия казахстанского лидера влияют на страну и какими могут быть отношения с Россией в будущем.

Политолог Юрий Светов в разговоре с «ВМ» высказал предположение, что после переизбрания Токаева отношения России и Казахстана будут дружественными, но сложными.

Казахстан Россия Касым-Жомарт Токаев
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