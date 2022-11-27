Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Токаев прибыл в Россию с официальным визитом

Александр Афонин
Политика
Токаев прибыл в Россию с официальным визитом
Фото: Администрация президента РФ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Москву, где планирует провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом в воскресенье, 27 ноября, сообщили в пресс-службе главы государства.

— Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента России Владимира Путина прибыл с официальным визитом в Российскую Федерацию, — говорится в сообщении.

Ожидается, что встреча российского и казахстанского лидеров состоится в понедельник, 28 ноября. Кроме того, Токаев и Путин планируют в онлайн-режиме принять участие в работе форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, передает РИА Новости.

22 ноября Косым-Жомарт Токаев одержал победу на внеочередных выборах президента Кахахстана, где он набрал 81,31 процента голосов. «Вечерняя Москва» разбиралась, как действия казахстанского лидера влияют на страну и какими могут быть отношения с Россией в будущем.

Политолог Юрий Светов в разговоре с «ВМ» высказал предположение, что после переизбрания Токаева отношения России и Казахстана будут дружественными, но сложными.

Россия Владимир Путин Касым-Жомарт Токаев
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

И снова о речи и мышлении

Антон Крылов
Антон Крылов

Политика низких достижений

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока еще есть время...

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Испуганных «патриотов» завербует ЦРУ

Андрей Миронов
Андрей Миронов

Наступает новая эпоха отечественных авто

Сергей Миронов
Сергей Миронов

Налаживаем рабочие процессы

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прославиться проще скандалами

Все мнения