Токаев прибыл в Россию с официальным визитом

Фото: Администрация президента РФ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Москву, где планирует провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом в воскресенье, 27 ноября, сообщили в пресс-службе главы государства.

— Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента России Владимира Путина прибыл с официальным визитом в Российскую Федерацию, — говорится в сообщении.

Ожидается, что встреча российского и казахстанского лидеров состоится в понедельник, 28 ноября. Кроме того, Токаев и Путин планируют в онлайн-режиме принять участие в работе форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, передает РИА Новости.

22 ноября Косым-Жомарт Токаев одержал победу на внеочередных выборах президента Кахахстана, где он набрал 81,31 процента голосов. «Вечерняя Москва» разбиралась, как действия казахстанского лидера влияют на страну и какими могут быть отношения с Россией в будущем.

Политолог Юрий Светов в разговоре с «ВМ» высказал предположение, что после переизбрания Токаева отношения России и Казахстана будут дружественными, но сложными.