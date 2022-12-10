Детская гонка по зимней трассе прошла в мотошколе Мосгортранса

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Детская гонка по зимней трассе — Кубок памяти А. В. Большакова прошла в мотошколе Мосгортранса. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 10 декабря.

— Александр Большаков — создатель мотошколы, на протяжении пяти лет она развивалась под его руководством. Был одним из организаторов Московского мотофестиваля, — говорится в сообщении.

Кубок, как уточняется, приурочен к годовщине его ухода из жизни. Обучение в мотошколе в 2022 году прошли 285 детей, уточнил глава ведомства Максим Ликсутов — это в 2,5 раза больше, чем в 2021-м.

В мотошколе обучаются взрослые и дети. Они изучают правила дорожного движения и получают навыки безопасного вождения мотоцикла, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

В октябре около 30 детей в возрасте от 5 до 14 лет приняли участие в соревновании для мотоциклов в классе «эндуро» в Москве. Уточняется, что в рамках мероприятия специалисты соорудили специально подготовленную трассу с элементами бездорожья для детей.