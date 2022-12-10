Взявший заложников в Дрездене мужчина умер от полученных ранений

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Мужчина, взявший заложников в Дрездене, умер после полученных при задержании ранений. Об этом сообщили в пресс-службе городской полиции в субботу, 10 декабря.

— Конкретные обстоятельства являются предметом расследований, — говорится в сообщении.

По данным правоохранительных органов, злоумышленник получил ранения при задержании. Однако силовики в настоящее время не разъяснили, кто именно их нанес, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что вооруженный мужчина взял заложников возле торгового центра Altmarktgalerie. Из-за операции силовиков вводилось ограничение на движение транспорта, а также закрылся один из наиболее известных в стране рождественских рынков Striezelmarkt.

По данным газеты Bild, 40-летний мужчина застрелил ​​​​одного человека, а после попытался ворваться в редакцию радиостанции Radio Dresden. После этого он скрылся и забаррикадировался в подвальном помещении, расположенном неподалеку торгового центра.