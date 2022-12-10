ДТП с участием пешехода произошло на Чертановской улице

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Россия, Москва, Чертановская улица, 20к1 Карта всех событий

На Чертановской улице в районе дома № 20 произошло ДТП с участием пешехода. Об этом в субботу, 10 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

В данный момент на месте инцидента работают профильные специалисты оперативных служб. Обстоятельства произошедшего и данные о пострадавших уточняются, движение на участке не затруднено, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

9 декабря водитель автомобиля сбил велосипедиста, пересекавшего пешеходный переход на дублере Рублевского шоссе. Специалисты выясняют обстоятельства произошедшего, а также уточняют информацию о пострадавших.

Автоэксперт Владимир Бахарев рассказал «Вечерней Москве», что в большинстве случаев причиной аварии в период снегопада становится игнорирование водителями погодных условий. Кроме того, в плохую погоду особенно важно, чтобы автомобиль был грамотно подготовлен к поездке.