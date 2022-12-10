Коммунальная техника приступила к механизированному подметанию дорог в Москве

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Коммунальная техника приступила к механизированному подметанию улично-дорожной сети и тротуаров с последующей противогололедной обработкой из-за обильного снегопада. Об этом в субботу, 10 декабря, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Повсеместно проводится уборка снега. Под особым контролем — очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам, — передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Цикл работ, как уточнили в комплексе, будет повторен по мере выпадения осадков.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за снегопада.

Автоэксперт Владимир Бахарев рассказал «Вечерней Москве», что в большинстве случаев причиной аварии в период снегопада становится игнорирование водителями погодных условий. Кроме того, в плохую погоду особенно важно, чтобы автомобиль был грамотно подготовлен к поездке.