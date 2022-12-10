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Терапевт Александрова перечислила процедуры, которые помогают адаптироваться к холоду

Рафаэль Залян

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Общество
Терапевт Александрова перечислила процедуры, которые помогают адаптироваться к холоду
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Чтобы перестроить организм к холодной погоде, необходимо проходить холодотерапию, принимать контрастный душ, а также пить чай с имбирем. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-терапевт Людмила Александрова.

По ее словам, в адаптации к холодной погоде поможет такая медицинская процедура, как криотерапия, или, как ее еще называют, холодотерапия:

— Метод этот не новый, давно применяется, в том числе, и в косметологии. Суть процедуры заключается в том, что врач специальным устройством воздействуют низкими температурами на локальные зоны человеческого организма. Используется, как правило, жидкий азот. При поступлении холода сосуды начинают сужаться, что приводит к оттоку крови, а потом они расширяются и кровь вновь интенсивно начинает приливать.

Такие мероприятия позволяют улучшить состояние кожи, укрепить сосуды и закалить организм. Во время процедуры происходит регенерация кожи, она насыщается кислородом.

При прохождении этих процедур организм начинает постепенно привыкать к низким температурам и легче адаптируется к холоду.

Моржевание тоже является одним из самых эффективных способов легче переносить морозы. Так, врач рекомендует время от времени принимать контрастный душ — чередуя холодную воду с горячей. Однако очень важно делать это постепенно, а не резко, чтобы не замерзнуть.

Черный чай с имбирем, а также с добавками нескольких звездочек бадьяна позволят согреть организм, повысить иммунитет и легче перенести стресс, с которым организм сталкивается при выходе на улицу в ненастье.

— Можно заварить себе черный чай, добавить туда розмарин, несколько щепоток имбиря и звездчатого аниса. Напиток обладает целительными свойствами и согревает в холодное время года.

В заключение медик добавила, что холодоустойчивость также обеспечивают жирные и мясные блюда, от которых в холодное время года не стоит отказываться.

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