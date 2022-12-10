Бут ответил на обвинения в связях с «Талибаном»

Фото: public domain

Вернувшийся из американской тюрьмы в Россию бизнесмен Виктор Бут опроверг обвинения СМИ о якобы связях с террористической группировкой «Талибан»*.

По словам Бута, представители данной организации объявили награду за его голову.

— И как после этого говорить, что я с «Талибаном» как-то сотрудничал? Это просто немыслимо, — заявил он.

Также Бут рассказал, что американские СМИ обвинили его в сотрудничестве с упомянутым радикальным движением, а именно — в перевозке 200 танков.

— Что такое перевезти 200 танков? Это 200 рейсов в Афганистан. Над каким регионом? Где доказательства? То есть вот это интересно: давайте ляпнем, а дальше все пристроим, — цитирует Бута RT.

Обмен Бута был завершен 8 декабря в аэропорту Абу-Даби. По данным МИД РФ, Белый дом много раз отказывался от диалога по включению предпринимателя в схему обмена.

Кто такой Виктор Бут, почему его называют «оружейным бароном» и что с ним сейчас — в материале «Вечерней Москвы».

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом, запрещена в России.