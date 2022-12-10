Грузовой автомобиль загорелся на Николоямской набережной в Москве

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, Николоямская набережная, вл1соор1 Карта всех событий

На Николоямской набережной в районе владения № 1 загорелся грузовой автомобиль. Об этом в субботу, 10 декабря, сообщил корреспондент «Вечерней Москвы» с места событий.

По данным городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, на месте инцидента работают оперативные службы города.

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Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение на участке не затруднено, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что на северо-западе Москвы произошло возгорание автомобиля в утренний час пик. Инцидент произошел в районе дома 63а по Волоколамскому шоссе, недалеко от станции метро «Щукинская». В результате возгорания автомобиля никто не пострадал.