«Будем способны на все»: на Украине заявили о готовности наносить удары по России

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Украина в случае дальнейшего нанесения ударов по стране готова атаковать территории России. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в субботу, 10 декабря.

— Мы будем способны на все. Поэтому если что-то касается наших интересов, то мы никого спрашивать не будем, куда нам бить врага, — цитирует слова Данилова РИА Новости.

До этого президент РФ Владимир Путин объяснил, почему ВС России наносят удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

Глава государства уточнил, что подобные решения выступили в качестве ответной реакции на атаку на Крымский мост. Путин также напомнил, что ВСУ подорвали линии электропередачи с атомной электростанцией в Курской области.

7 декабря Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека рассказал, что в настоящее время в мире нарастает угроза начала ядерной войны.

Тем не менее Путин подчеркнул, что Россия никогда не применит ядерное оружие первой — это исключительное средство защиты.