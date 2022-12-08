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Путин объяснил причину ударов по украинской инфраструктуре

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Путин объяснил причину ударов по украинской инфраструктуре
Фото: Администрация президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин в четверг, 8 декабря, объяснил, что Вооруженные силы России наносят удары по объектам энергетической инфраструктуре Украины, но первые удары нанесли те, кто бил по Крымскому мосту.

— Сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по Крымскому мосту? — заявил глава государства на встрече с участниками церемонии награждения Героев России.

Он также напомнил, что украинские войска подорвали линии электропередачи с атомной электростанцией в Курской области.

Помимо этого, российский лидер назвал актом геноцида препятствование подачи воды в Донецк со стороны украинских вооруженных сил, о чем никто из представителей западных стран и специальных органов по правам человека «не обмолвился».

При этом Путин подчеркнул, что если же российская сторона «только пошевелится», то «в ответ — шум, гам, треск на всю Вселенную». Не смотря на это российская армия не перестанет выполнять боевые задачи, передает официальный сайт Кремля.

Накануне Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека рассказал, что в настоящее время в мире нарастает угроза начала ядерной войны.

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