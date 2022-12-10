Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

СБУ заявила, что обнаружила «прокремлевскую литературу» в Харьковской епархии УПЦ

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
СБУ заявила, что обнаружила «прокремлевскую литературу» в Харьковской епархии УПЦ
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила об обнаружении на территории Харьковской епархии канонической Украинской православной церкви «прокремлевской литературы», российских сухпайков и монаха с паспортом гражданина РФ.

— На территории епархии обнаружены библиотеки с прокремлевской литературой, материалы, восхваляющие страну-агрессора, и большое количество наличных в различной валюте, включая российские рубли, — говорится в сообщении.

Изъятые материалы были направлены специалистам на экспертизу для принятия дальнейших действий, передает РИА Новости.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти страны запретят деятельность религиозных организаций, которые считают аффилированными с РФ.

По мнению украинского лидера, в стране необходимо создать условия, при которых какие-либо «зависимые от страны-агрессора деятели не будут иметь возможности манипулировать украинцами».

22 ноября сообщалось, что СБУ проводила обыски в Киево-Печерской лавре. Также местные СМИ опубликовали кадры, на которых сотрудники СБУ в форме находились рядом с Киево-Печерской лаврой.

Украина Церковь СБУ
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чудо прихода зимы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Наш бронепоезд ушел с запасного пути

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Кроме победы, вариантов не просматривается

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Расшевелить болото сложно

Никита Миронов
Никита Миронов

Праздник вопреки всему

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кормилицы

Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто

Осторожно: пять зимних ловушек

Все мнения
О проекте