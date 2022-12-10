СБУ заявила, что обнаружила «прокремлевскую литературу» в Харьковской епархии УПЦ

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила об обнаружении на территории Харьковской епархии канонической Украинской православной церкви «прокремлевской литературы», российских сухпайков и монаха с паспортом гражданина РФ.

— На территории епархии обнаружены библиотеки с прокремлевской литературой, материалы, восхваляющие страну-агрессора, и большое количество наличных в различной валюте, включая российские рубли, — говорится в сообщении.

Изъятые материалы были направлены специалистам на экспертизу для принятия дальнейших действий, передает РИА Новости.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти страны запретят деятельность религиозных организаций, которые считают аффилированными с РФ.

По мнению украинского лидера, в стране необходимо создать условия, при которых какие-либо «зависимые от страны-агрессора деятели не будут иметь возможности манипулировать украинцами».

22 ноября сообщалось, что СБУ проводила обыски в Киево-Печерской лавре. Также местные СМИ опубликовали кадры, на которых сотрудники СБУ в форме находились рядом с Киево-Печерской лаврой.