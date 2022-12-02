Зеленский: на Украине введут запрет на деятельность религиозных организаций, связанных с РФ

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Украинские власти запретят деятельность религиозных организаций, которые считают аффилированными с РФ. Об этом в четверг, 1 декабря, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

— Прошло заседание СНБО (совета нацбезопасности и обороны — прим. «ВМ»), на котором мы рассмотрели многочисленные факты связей отдельных религиозных кругов на Украине с государством-агрессором, — сказал он в видеообращении.

По словам украинского лидера, в стране необходимо создать условия, при которых какие-либо «зависимые от страны-агрессора деятели не будут иметь возможности манипулировать украинцами».

Президент Украины сообщил, что СНБО поручил правительству внести на рассмотрение Верховной рады законопроект о невозможности деятельности на Украине аффилированных с центрами влияния в России религиозных организаций.

Также госслужбе по этнополитике и свободе совести поручили обеспечить проведение «религиоведческой экспертизы Статута об управлении УПЦ на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом» и при необходимости применить предусмотренные законом меры, сообщает РИА Новости.

Обыски в Киево-Печерской лавре являются очередным военным действием Киева против Русской православной церкви. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 22 ноября.

В этот же день стало известно, что служба безопасности Украины начала проводить обыски в Киево-Печерской лавре. Также местные СМИ опубликовали кадры, на которых сотрудники СБУ в форме находятся рядом с Киево-Печерской лаврой.