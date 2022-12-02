Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Зеленский: на Украине введут запрет на деятельность религиозных организаций, связанных с РФ

Юлия Курганова
В мире
Зеленский: на Украине введут запрет на деятельность религиозных организаций, связанных с РФ
Фото: bundeskanzleramt.at

Украинские власти запретят деятельность религиозных организаций, которые считают аффилированными с РФ. Об этом в четверг, 1 декабря, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

— Прошло заседание СНБО (совета нацбезопасности и обороны — прим. «ВМ»), на котором мы рассмотрели многочисленные факты связей отдельных религиозных кругов на Украине с государством-агрессором, — сказал он в видеообращении.

По словам украинского лидера, в стране необходимо создать условия, при которых какие-либо «зависимые от страны-агрессора деятели не будут иметь возможности манипулировать украинцами».

Президент Украины сообщил, что СНБО поручил правительству внести на рассмотрение Верховной рады законопроект о невозможности деятельности на Украине аффилированных с центрами влияния в России религиозных организаций.

Также госслужбе по этнополитике и свободе совести поручили обеспечить проведение «религиоведческой экспертизы Статута об управлении УПЦ на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом» и при необходимости применить предусмотренные законом меры, сообщает РИА Новости.

Обыски в Киево-Печерской лавре являются очередным военным действием Киева против Русской православной церкви. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 22 ноября.

В этот же день стало известно, что служба безопасности Украины начала проводить обыски в Киево-Печерской лавре. Также местные СМИ опубликовали кадры, на которых сотрудники СБУ в форме находятся рядом с Киево-Печерской лаврой.

Украина Религия Церковь Владимир Зеленский Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Андрей Житинкин
Андрей Житинкин

Так притягательны Владимира огни

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Антибожье слово антипапы

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Учим сохранять наследие

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нет любви сильнее

Елена Гордеева
Елена Гордеева

Клубы объединили пенсионеров

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Арсенал демократии» выметается до сусеков

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Русский след в модном Доме

Все мнения
О проекте