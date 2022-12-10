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Сербия направит НАТО запрос на введение в Косово сил безопасности

Евгений Жуков
В мире
Сербия направит НАТО запрос на введение в Косово сил безопасности
Фото: shutterstock

Правительство Сербии направит официальный запрос командованию миссии Североатлантического альянса, отвечающему за обеспечение стабильности в косовском регионе (KFOR), о распределении контингента сербской полиции и армии в Косово и Метохии. Об этом в субботу, 10 декабря, сообщил президент Сербии Александр Вучич.

— В соответствии с резолюцией 1244 Совбеза ООН направим запрос командующему KFOR, чтобы обеспечил распределение контингента армии и полиции Сербии на территории Косово и Метохии, — сказал глава государства.

Он также добавил, что официальное решение руководства страны о направлении запроса командующему KFOR будет принято в понедельник, 12 декабря.

При этом Вучич отметил, что командование миссии НАТО наверняка отклонит запрос, передает РИА Новости.

До этого Вучич рассказал, что косовоалбанское руководство в Приштине 15 декабря собирается подать заявку на вступление в ЕС.

Он подчеркнул, что подобное решение само по себе является нарушением норм ЕС и ранее достигнутых договоренностей, в том числе в Вашингтоне.

Косово Александр Вучич НАТО Сербия
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