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Аксенов сообщил, что системы ПВО отработали над Симферополем

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
Аксенов сообщил, что системы ПВО отработали над Симферополем
Фото: vk/aksenovrk

Над Симферополем сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в субботу, 10 декабря, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

— Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации, — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что все службы продолжают выполнять свою работу в штатном режиме.

До этого в американском журнале Foreign Affairs сообщалось, что военная кампания по «возвращению Крыма» может сорвать контрнаступление ВСУ.

В материале сообщается, что потенциальное наступление подразделений ВСУ на полуостров может привести к обострению политической напряженности между Россией и западными странами, поддерживающими Украину.

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил: чтобы попытаться захватить Крымский полуостров, Украина должна прорвать оборону на других рубежах. Однако в данный момент подобная задача ей не под силу.

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