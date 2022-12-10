МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за снега и гололеда в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Экстренное предупреждение объявлено в Москве из-за снега, гололеда и снежных заносов в ночь на 11 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе городского ГУ МЧС России в субботу, 10 декабря.

— По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 23:00 10 декабря до 09:00 11 декабря местами в Москве сохраняются осадки (снег, мокрый снег), в отдельных районах налипание мокрого снега, местами гололед, на дорогах гололедица, местами снежные заносы, — говорится в сообщении.

Водителям рекомендовали снизить скорость движения, избегать внезапных маневров, а также увеличить дистанцию от двигающихся впереди автомобилей. Помимо этого, ведомство советует парковать машины вдали от деревьев, отмечается на сайте МЧС.

До этого в Гидрометцентре сообщили, что «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы продлен в столичном регионе до середины дня понедельника, 12 декабря.

Помимо этого, «желтый» уровень погодной опасности объявлен из-за обилия мокрого снега. В Москве данное предупреждение действует до 21:00 11 декабря, а в Подмосковье — до 18:00 11 декабря.