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«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлили в Московском регионе до 12 декабря

Евгений Жуков

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«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлили в Московском регионе до 12 декабря
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

«Желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы продлен в столичном регионе до середины дня понедельника, 12 декабря. Об этом в субботу, 10 декабря, сообщили в Гидрометцентре России.

Помимо этого, «желтый» уровень погодной опасности объявлен из-за обилия мокрого снега. В Москве данное предупреждение действует до 21:00 11 декабря, а в Подмосковье — до 18:00 11 декабря, передает официальный сайт Гидрометцентра.

В эти выходные в Москве ожидается много осадков, однако температура для декабря будет комфортная — от нуля до двух градусов мороза днем.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал «Вечерней Москве», что в начале следующей недели в столичном регионе ожидаются рекордные осадки, которые в последний раз фиксировались в Москве в 1960 году, а температурный фон будет колебаться от минус двух градусов до плюс четырех.

По его словам, пока столичный регион находится в теплом атмосферном фронте, но уже в понедельник ситуация начнет меняться. В воскресенье в дневные часы природа возьмет некую паузу, один атмосферный фронт, по словам метеоролога, покинет регион, а до подхода второго у москвичей будет время отдохнуть от ненастья.

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