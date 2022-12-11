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Сенатор Пушков предостерег Запад от «непродуманных шагов»

Егор Провоторов
В мире
Сенатор Пушков предостерег Запад от «непродуманных шагов»
Фото: Пресс-служба Совфеда

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал статью издания The Hill о том, что утечку американского оружия с территории Украины остановить невозможно, отметив, что Запад не сможет бесконечно избегать последствий собственных непродуманных шагов.

Авторы статьи, политаналитик Джордан Коэн и научный сотрудник Джонатан Эллис Аллен, подчеркнули, что вооружения, переданные Вашингтоном Киеву, уже начали распространяться по другим странам. При этом отследить и убедиться в том, что Украина не способна использовать какой-либо самолет или ракетную систему, чтобы втянуть США в конфликт с Россией, невероятно сложно.

Последствия действий Штатов и их союзников для них же самих длятся десятилетиями, заметил Пушков. Он напомнил про теракты ИГ (организация запрещена в России) против европейцев до массовых волн беженцев с Ближнего Востока.

По словам парламентария, в настоящий момент к этому добавляется сильная «ломка» в энергетической сфере. Пока все еще западным странам удается «частично амортизировать» эти процессы. Однако потенциал амортизации «не бесконечен», написал Пушков на своем канале в Telegram.

Накануне сенатор рассказал, что в Соединенных Штатах произошел раскол «на два непримиримых стана».

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