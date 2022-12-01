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Сенатор Пушков назвал признак «непримиримого» раскола в США

Юлия Курганова
В мире
Сенатор Пушков назвал признак «непримиримого» раскола в США
Фото: Пресс-служба Совфеда

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал конфликт между новым владельцем социальной сети Twitter Илоном Маском и компанией Apple.

Ранее американский предприниматель подверг критике Apple, которая прекратила размещать рекламу в соцсети, заявив, что она «ненавидит свободу слова в США». Также он сообщал, что компания угрожает удалить социальную сеть из магазина приложений, пообещав в связи с этим создать альтернативное мобильное устройство.

— Маск не на шутку сцепился с либералами из-за новой политики Twitter. Независимо от исхода схватки, она важна сама по себе как первый случай раскола в дотоле одномерной среде глобальных сетевых платформ, где допускался только ультра-либеральный тип мышления, а все остальные взгляды и позиции находились под угрозой бана, — высказался сенатор в Telegram-канале.

По его мнению, этот раскол отражает раскол в Америке «на два непримиримых стана».

Илон Маск объявил «революцию», говоря об онлайн-цензуре в США, и анонсировал предстоящую публикацию документов с данными о подавлении свободы слова. На своей странице в соцсети Twitter он написал, что запускает «революцию против онлайн-цензуры в Америке».

Twitter Алексей Пушков Илон Маск США Apple
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