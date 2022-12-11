Лариса Долина рассказала, что готова отдать все награды Леониду Агутину

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Именитая российская певица Лариса Долина пришла на церемонию вручения премии «Золотой граммофон». В беседе с журналистами знаменитость призналась, что отдала бы все свои награды Леониду Агутину.

Вручение премии состоялось на столичной «ВТБ-Арене» в субботу, 10 декабря. Долина получила четвертую статуэтку за композицию «Двое на ветру». Популярная артистка призналась, что вложила в эту песню много сил и поблагодарила соавторов. Однако награды она готова отдать другому человеку, пишет ФАН.

— Все награды мира отдала бы Леониду Агутину, — заявила исполнительница в беседе с журналистами.

Певица Лариса Долина резко отреагировала в Сети на оскорбления хейтеров, нелестно отозвавшихся о ее внешности. 67-летняя Долина выложила в соцсети снимок, на котором предстала в коротких шортах. «Вечерняя Москва» узнала у психотерапевта Евгения Фомина, насколько этична такая резкая реакция медийной личности на подобные выпады.

По словам эксперта, певицу Ларису Долину отличает от простых людей лишь наличие уникальных вокальных данных. В остальном она является обычным человеком со своими комплексами, страхами и слабостями.