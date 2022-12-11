Врач Кадырова назвала три действенных способа бросить курить

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Способов избавиться от вредной привычки — курения, много, однако к наиболее действенным можно отнести лишь три, рассказала журналистам врач-терапевт Клиники МЕДСИ на Ленинском проспекте Ольга Кадырова.

Специалист подчеркнула, что длительное курение приводит к таким патологиям в организме, которые могут проявиться, даже если человек справился с зависимостью — к примеру, онкология, заболевания легких и атеросклероз.

По словам медика, все методы борьбы с никотиновой зависимостью можно условно разделить на три группы: простой отказ от курения, никотинозамещение и психотерапия. Кадырова подчеркнула, что одномоментный отказ от курения подойдет в первую очередь тем людям, у которых не выражена физическая зависимость от никотина и имеется достаточная сила воли.

На психологическую зависимость, по мнению врача, эффективно влияет использование жвачек, пластырей и испарителей. Также с зависимым поведением зачастую помогают справиться разные психотерапевтические методы, включая медикаментозные, отметила специалист в интервью агентству «Прайм».

Кадырова также опровергла легенду о том, что резкое прекращение курения наносит вред здоровью, и порекомендовала обращаться к специалисту в том случае, если самостоятельно бороться с пагубной привычкой не получается.

В середине ноября член комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности, заслуженный врач России Владимир Круглый рассказал о вреде курения и мерах по борьбе с этой пагубной привычкой.