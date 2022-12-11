Тодд Филлипс подтвердил начало съемок второй части «Джокера»

Фото: Джокер, 2019 год

Американская студия Warner Bros. начала разработку второй части фильма «Джокер» с актером Хоакином Фениксом в главной роли. Режиссер картины Тодд Филлипс в своих социальных сетях опубликовал первый кадр со съемок.

— День первый. Наш мальчик, — подписал публикацию режиссер.

На кадре показан главный герой фильма. Он сидит в кресле, а человек в полицейской рубашке бреет его. Скорее всего, действие разворачивается в тюрьме.

Фильм получил рабочее название «Джокер: Безумие на двоих». По предварительным данным, центральной локацией сиквела станет психиатрическая клиника Аркхем. Остальные подробности на данный момент не раскрываются. Премьера запланирована на 4 октября 2024 года, передает ФАН.

В сентябре стало известно, что актерский состав фильма «Джокер: Безумие на двоих» пополнился еще одним именитым артистом.

Кроме того, в середине августа появилась информация о денежном вознаграждении Леди Гаги за роль Харли Квинн. За съемки в сиквеле «Джокера» артистка получит гонорар в размере десяти миллионов долларов.