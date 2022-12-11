Ряд трамвайных маршрутов задерживается на востоке Москвы

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Россия, Москва, шоссе Энтузиастов Карта всех событий

Трамваи маршрутов № 12, 37, 43 и 50 задерживаются на шоссе Энтузиастов в районе остановки «Дом культуры Компрессор». Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 11 декабря.

— На шоссе Энтузиастов (в районе остановки «Дом культуры Компрессор») задерживаются трамваи № 12, 37, 43 и 50, — говорится в сообщении.

Причины задержки транспорта не уточняются. В связи с возникшими ограничениями маршруты трамваев были временно изменены. Столичных пассажиров призвали быть внимательными и следить за объявлениями автомобилистов, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Накануне сообщалось, что столкновение двух автомобилей на путях привело к задержке ряда трамваев в Таганском районе Москвы. В результате инцидента маршруты были временно изменены.

До этого стало известно, что в центре столицы на трамвайных путях столкнулись два автомобиля, что привело к задержке трамваев № А, 3 и 39. Однако спустя непродолжительный отрезок времени движение транспорта было восстановлено.