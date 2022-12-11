Москвичам пообещали тропический дождь в понедельник

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

В понедельник, 12 декабря, в столике ожидается тропический дождь, в городе выпадет от 40 до 60 процентов от месячной нормы осадков. Об этом в воскресенье, 11 декабря, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— В понедельник при температуре от нуля до плюс пяти градусов, в разгар декабря москвичей ждет настоящий тропический дождь — на столицу прольется небывалое в первом зимнем месяце суточное количество осадков, — сказал он.

По словам синоптика, в столице выпадет от 23 до 33 миллиметров осадков. Подобный показатель составляет 40-60 процентов от месячной нормы. В результате грядущих дождей снежный покров в Москве «сдуется» почти в три раза.

В своем Telegram-канале Тишковец отметил, что 12 декабря будет установлен абсолютный рекорд осадков за всю метеорологическую историю города. Прежний максимум был зафиксирован в 1981 году, когда в столице выпало 23 миллиметра.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал «ВМ», что в начале следующей недели в столичном регионе ожидаются рекордные осадки. По его словам, в последний раз подобное явление фиксировалось в Москве в 1960 году.