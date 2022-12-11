Мобилизованные рассказали, как столкнулись с иностранными наемниками на Украине

Фото: Минобороны РФ

Во время выполнения боевых задач на Сватовском участке линии соприкосновения в Донбассе мобилизованные россияне столкнулись с группой иностранных наемников. Об этом военнослужащие рассказали в воскресенье, 11 декабря.

— Сидели мы в окопах, занимали оборону. Нам сказали отойти в центр посадки, так как по ним (противникам — прим. «ВМ») будут отрабатывать артиллерией. Мы отошли к центру, и начали мелькать тени, — сказал очевидец событий.

После этого, по его словам, российские военные начали запрашивать пароль у двигавшейся группы. В ответ им крикнули призыв к сдаче в плен, на что россияне открыли огонь. Как рассказали военные, у данной группы предположительно был польский или словацкий акцент, передает РИА Новости.

Эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в беседе с «ВМ» высказал мнение, что помощь НАТО — единственное, благодаря чему Украина до сих пор имеет возможность продолжать боевые действия. Речь идет не только о финансовой поддержке и вооружении, но и об участии наемников в боевых действиях.