«Январские сугробы» высотой 23 сантиметра выпали в Москве за сутки

Фото: АГН Москва / Артем Рамазани-Зубов

В результате прошедших осадков в столице появились «январские сугробы», их высота достигла отметки в 23 сантиметра. Об этом в воскресенье, 11 декабря, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Если еще вчера утром на главной столичной метеостанции ВДНХ снег был толщиной всего шесть сантиметров, то сегодня с опережением графика на целый месяц выросли настоящие январские сугробы высотой 20 сантиметров, в Тушине — 22 сантиметра, на Балчуге — 23 сантиметра, — сказал он.

Синоптик добавил, что аналогичная ситуация наблюдается в Подмосковье. Наибольшее количество снега выпало Михайловском, Павловском Посаде и Черустях. Там высота сугробов составила 25 сантиметров. В своем Telegram-канале Тишковец отметил, что подобные показатели в столичном регионе характерны для января.

До этого Евгений Тишковец сообщил, что за прошедшие сутки в Москве выпало 25 процентов от месячной нормы осадков. По его словам, 10 декабря заняло второе место по данному показателю за всю метеоисторию города.

В начале следующей недели в столице и области ожидаются рекордные осадки, которые в последний раз фиксировались в столице в 1960 году, а температурный фон будет колебаться от минус двух градусов до плюс четырех. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.