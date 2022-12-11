В столице подвели итоги молодежного форума «Наследие»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В столице завершился молодежный форум «Наследие», длившийся более двух месяцев. Об этом в воскресенье, 11 декабря, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Нам нужны молодые кадры, нужны люди, умеющие работать с историческими объектами, реставрировать их, приспосабливать к современной действительности, — заявил руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

В ходе проекта студенты разрабатывали проекты реставрации бывшей дворянской усадьбы Виноградово и пытались сделать из нее новое общественное пространство. В общей сложности в проекте участвовали 200 студентов из 16 вузов. Они были поделены на 10 команд.

Почти все участвующие команды предложили создать на месте Виноградова многофункциональный досуговый центр с зонами для коворкинга и нетворкинга в одном из двух особняков, а в другом — классы для кружков по интересам, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне Емельянов рассказал, что мероприятия V молодежного форума «Наследие» посетили пять тысяч человек. Посетители форума стали участниками экскурсий в Ссудной казне, доме Тарасова, особняке Смирнова, усадьбе Замятина — Третьякова, доме Демидова и других исторических зданий.

В период с 5 по 7 декабря в столице прошел международный форум гражданского участия #Мывместе, который объединит лучшие добровольческие инициативы со всей страны. На стенде «Москва» участники мероприятия смогут узнать, как в столице развивается культура добрых дел.