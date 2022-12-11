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Городские службы ликвидируют последствия снегопада в Москве

Араз Салехов

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Городские службы ликвидируют последствия снегопада в Москве
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы ликвидируют последствия снегопада. Об этом в воскресенье, 11 декабря, сообщил заместитель мэра столицы в правительстве города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Меньше чем за сутки в столице выпала четверть месячной нормы осадков, прирост снега составил до 14 сантиметров. Городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности. В уборке задействовано необходимое количество техники и работников коммунальных служб, — отметил он.

В ходе работ специалистами ведется очистка ключевых транспортных магистралей, под особым контролем находятся тротуары, пешеходные зоны, подходы к остановкам общественного транспорта, объектам метрополитена и социальным учреждениям.

Видео: Telegram / Городское хозяйство Москвы

В Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы» уточнили, что в дневное время суток специалисты будут проводить очистку от снега, а также от наледи скатных кровель и выступающих элементов фасадов зданий.

Накануне коммунальная техника приступила к механизированному подметанию улично-дорожной сети и тротуаров с последующей противогололедной обработкой из-за обильного снегопада. Цикл работ, как уточняется, будет повторен по мере выпадения осадков.

В начале рабочей недели в столичном регионе ожидаются рекордные осадки, которые в последний раз фиксировались в Москве в 1960 году, а температурный фон будет колебаться от минус двух градусов до плюс четырех. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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