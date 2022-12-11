В Москве создали сервис для цифровой терапии и мониторинга хронических заболеваний

Фото: Unsplash

В столице действует высокотехнологичный стартап от компании «Здоровые Города», которая развивает платформу цифровой терапии «Здоровье.ру». Об этом в воскресенье, 11 декабря, сообщили в Департаменте экономической политики и развития Москвы.

— Московский инновационный кластер позволил нашему проекту построить диалог с новыми венчурными инвесторами для привлечения раунда инвестиций. Кроме того, ведущие эксперты отрасли помогли нам обратить внимание на новые точки роста и привлечь новых стратегических партнеров, — рассказал основатель и генеральный директор платформы Эрик Бровко.

Платформа охватывает свыше 20 нозологий, среди которых: сахарный диабет, болезни сердца, онкология, кожные заболевания, ревматические заболевания, болезни легких и прочие. В 2022 году количество пользователей приложения «Здоровье.ру» достигло 550 000 пользователей, сообщают «Ведомости».

До этого стало известно, что с февраля следующего года в столичных медучреждениях начнут функционировать клиентские пути по профилям нефрологии и ревматологии.