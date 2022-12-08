Алгоритмы оказания помощи по нефрологическим и ревматологическим заболеваниям появились в Москве

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

С февраля следующего года в столичных медучреждениях начнут функционировать клиентские пути по профилям нефрологии и ревматологии. Об этом в четверг, 8 декабря, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Три года назад мы начали создание клиентских путей в онкологии. Это формирование четких алгоритмов оказания медицинской помощи, закрепление и фиксация ответственного на каждом этапе и обеспечение преемственности медицинской помощи, — отметила она.

Каждый центр амбулаторной онкологической помощи, по словам Раковой, отвечает персонально за пациентов в плане соблюдения сроков, стандартов проведения всех исследований и верификации диагноза, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Накануне Ракова заявила, что миллион пациентов будет включен в проект по проактивному диспансерному наблюдению в столице. По ее словам, сейчас в столице в промышленную эксплуатацию выходит проект «Помощник врача».

Главный внештатный специалист-нефролог Министерства здравоохранения РФ Евгений Шилов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, чем опасна почечная недостаточность и как уберечь свой организм от такого заболевания.