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Финляндии необходимо продолжать сотрудничество с Россией. Об этом в воскресенье, 11 декабря, сообщил президент страны Саули Ниинисте.

— Мы должны продолжать сотрудничать, хотя бы потому, что у нас общая граница протяженностью более тысячи километров, — заявил он.

Глава государства уточнил, что обе страны почти каждый день ведут административное сотрудничество в приграничной зоне. Однако следует подождать, пока доверие между обеими странами вернется на прежний уровень, сказал Ниинисте в эфире радиостанции YLE.

До этого глава финского МИД Пекка Хаависто заявил, что основная причина стремления Финляндии вступить в НАТО состоит в якобы ядерных угрозах со стороны России после начала специальной операции на Украине. По его словам, с началом спецоперации «реальная ситуация с безопасностью в Европе поменялась».

Хаависто утверждает, что с учетом этого Финляндии пришлось задуматься о том, «где получить поддержку» и как реагировать в случае угрозы применения оружия массового поражения.