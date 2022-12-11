Москвич с оружием попытался ворваться в квартиру соседей

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Россия, Москва, Нижняя Красносельская улица Карта всех событий

Мужчина с охолощенным оружием попытался ворваться в квартиру соседей в доме на Нижней Красносельской улице. Об этом в воскресенье, 11 декабря, сообщили в пресс-службе городского ГУ МВД России.

— Прибывшие на место сотрудники полиции задержали мужчину. Он оказался местным жителем. Задержанный был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, — говорится в сообщении.

При осмотре квартиры мужчины полицейские нашли ружье и два карабина, зарегистрированные в установленном порядке, а также охолощенный автомат и страйкбольную гранату.

В отношении злоумышленника были составлены протоколы по административным статьям «Мелкое хулиганство» и «Нарушение правил хранения, ношения или уничтожения оружия и патронов к нему», передает агентство городских новостей «Москва».

2 декабря сотрудники ФСБ задержали в Барнауле мужчину, которого подозревают в подпольном изготовлении огнестрельного оружия.

По имеющимся данным, задержанный устроил мастерскую на чердаке своего дома. Там он переделывал охолощенное оружие в боевое, после чего продавал.