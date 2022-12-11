Российский солдат рассказал, как бойцы ВСУ сбежали при виде БМПТ «Терминатор»

Фото: Минобороны РФ

Украинские военные остерегаются уникальных российских боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» и охотятся за ними. Об этом в воскресенье, 11 декабря, сообщил командир экипажа машины 3-го армейского корпуса Западного военного округа.

— В один из последних выездов был бой, практически блиндаж противника был растоптан, противник бежал при виде «Терминатора». Для них это незнакомая машина и непонятная, — рассказал он.

По словам командира экипажа, бойцы ВСУ хотят заполучить эту технику и даже назначили вознаграждение для тех, кто сумеет ее захватить, передает РИА Новости.

Российская армия в ходе наступления в направлении Красного Лимана заняла выгодные позиции для дальнейшего продвижения. ВСУ дважды пытались контратаковать российские подразделения в районе населенных пунктов Червонопоповка и Червоная Диброва в ЛНР, однако благодаря артиллерийским обстрелам украинские формирования были отброшены.

Кроме того, Минобороны опубликовало кадры нанесения Су-25 ударов по технике ВСУ. В описании к ролику говорится о том, как пилоты «Грачей» демонстрируют слаженность и профессионализм в своем деле, поскольку «удержать малую высоту на огромной скорости — очень непросто».