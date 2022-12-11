Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Подмосковье

Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Пожар произошел в квартире жилого дома в поселке Фряново в городском округе Щелково. Об этом в воскресенье, 11 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Подмосковью.

— В 18:07 — локализация. В 18:08 — ликвидация открытого горения. В 18:49 — ликвидация последствий пожара. Привлекаемые силы и средства: 10 единиц техники, 27 человек из них от МЧС восемь человек и три единицы техники, — говорится в сообщении.

Кроме того, по информации агентства городских новостей «Москва», в результате пожара погибли два человека.

До этого сообщалось, что глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту пожара в здании усадьбы Лопухиных, расположенном в Москве по адресу Малый Знаменский переулок, дом 3/5, строение 4.

В результате инцидента между вторым этажом и чердаком обрушились перекрытия. Во время ликвидации возгорания пострадал, по предварительной информации, один сотрудник экстренных служб.