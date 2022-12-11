В Белоруссии назвали границу с Украиной «вызывающей тревогу»

Фото: shutterstock

Наибольшую тревогу у властей Белоруссии вызывает граница с Украиной. Об этом в воскресенье, 11 декабря, сообщил начальник Генштаба ВС республики, первый замминистра обороны Виктор Гулевич.

— Естественно, что наибольшую тревогу вызывают наши южные рубежи, граница с Украиной, — отметил он.

Военный добавил, что Киев окончательно разрывает все, что связывало его с Минском. Однако сама Белоруссия не давала никаких причин для такого и никак не угрожала Украине, передает слова Гулевича ТАСС.

До этого Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что вооруженный человек пересек белорусскую границу со стороны Украины. Уточняется, что неизвестный начал фотографировать и снимать на видео обстановку, а также что-то устанавливать в снегу.

В октябре глава Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо заявил, что в случае провокации со стороны украинских военных в отношении белорусских пограничников Минск даст ответ.

Лаппо тогда отметил, что на границах со странами Прибалтики и Польшей обстановка спокойная, а на границу с Украиной стянуты резервы.