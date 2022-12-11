Вучич призвал сербов избегать конфликтов с силами НАТО в Косово

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Проживающие в Косово и Метохии сербы обязаны избегать конфликтов с представителями миссии Евросоюза по верховенству закона (EULEX) и контингента НАТО KFOR, заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире местных телеканалов по итогам заседания Совета безопасности страны.

Политик призвал стороны к миру и разговору, чтобы косовоалбанские власти выпустили на свободу задержанного невиновного человека.

Вучич также отметил, что по информации сербских спецслужб, косовары могут совершить провокацию и под видом протестующих атаковать представителей Евросоюза и Североатлантического альянса.

Президент Сербии созвал Совбез после того, как премьер самопровозглашенного Косово Альбин Курти призвал контингент НАТО убрать с дорог на севере края баррикады сербов. При этом политик пригрозил, что в случае отказа со стороны командования альянса местные силовые структуры готовы сами начать операцию.

Президент Сербии Александр Вучич обвинил США и косовоалбанские власти в Приштине в несоблюдении актов ранее достигнутого соглашения. Глава государства также отметил, что прошедший день стал для него самым тяжелым за все время пребывания на посту президента.