Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Вучич призвал сербов избегать конфликтов с силами НАТО в Косово

Егор Провоторов
В мире
Вучич призвал сербов избегать конфликтов с силами НАТО в Косово
Фото: МИД РФ

Проживающие в Косово и Метохии сербы обязаны избегать конфликтов с представителями миссии Евросоюза по верховенству закона (EULEX) и контингента НАТО KFOR, заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире местных телеканалов по итогам заседания Совета безопасности страны.

Политик призвал стороны к миру и разговору, чтобы косовоалбанские власти выпустили на свободу задержанного невиновного человека.

Вучич также отметил, что по информации сербских спецслужб, косовары могут совершить провокацию и под видом протестующих атаковать представителей Евросоюза и Североатлантического альянса.

Президент Сербии созвал Совбез после того, как премьер самопровозглашенного Косово Альбин Курти призвал контингент НАТО убрать с дорог на севере края баррикады сербов. При этом политик пригрозил, что в случае отказа со стороны командования альянса местные силовые структуры готовы сами начать операцию.

Президент Сербии Александр Вучич обвинил США и косовоалбанские власти в Приштине в несоблюдении актов ранее достигнутого соглашения. Глава государства также отметил, что прошедший день стал для него самым тяжелым за все время пребывания на посту президента.

Косово Александр Вучич НАТО Сербия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жаль, до золота все же не дотянули

Вадим Бреев
Вадим Бреев

Пример мужества для потомков

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чудо прихода зимы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Наш бронепоезд ушел с запасного пути

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Кроме победы, вариантов не просматривается

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Расшевелить болото сложно

Никита Миронов
Никита Миронов

Праздник вопреки всему

Все мнения
О проекте