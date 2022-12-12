Ледяной дождь стал причиной остановки поезда, следовавшего из Твери в Москву

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Поезд под номером 7945, следовавший по направлению из Твери в Москву, пришлось остановить по причине неблагоприятных метеорологических условий, а именно из-за ледяного дождя. Такой информацией поделился Департамент транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы (Дептранс) в ночь на понедельник, 12 декабря.

Известно, что инцидент произошел накануне вечером, в районе 21:50 на перегоне Подсолнечная — Поварово. В результате остановки поезда случился сбой графика работы пассажирских поездов, следовавших в столичный регион.

Семь пригородных составов были задержаны в пути на время от получаса до 1 часа 37 минут, сообщается на канале Дептранс. Оперативно в Telegram.

По меньшей мере 58 рейсов оказались задержаны или отменены в столичных аэропортах накануне. Больше всего рейсов задержано в аэропорту Шереметьево: 20 самолетов. Кроме того, в данной авиагавани четыре рейса были и вовсе отменены.

Представители Шереметьево попросили пассажиров рейсов в ближайшие сутки приезжать в воздушную гавань заблаговременно, чтобы успевать сесть в самолеты. Там напомнили о больших заторах на дорогах из-за непогоды.