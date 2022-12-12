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Жителей Москвы предупредили о сверхинтенсивных осадках в городе

Егор Провоторов

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Жителей Москвы предупредили о сверхинтенсивных осадках в городе
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Сверхинтенсивные осадки наблюдаются на всей территории Москвы, к утру понедельника, 12 декабря, общее количество выпавших за сутки осадков может превысить 40 процентов месячной нормы. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства столичной мэрии.

Отмечается, что плюсовая температура воздуха способствует интенсивному таянию снега, прирост которого за сутки в отдельных районах Москвы составил более 16 сантиметров, подчеркнули в департаменте.

На улицах столичного региона, по данным комплекса, дежурит 300 бригад и почти 29 единиц техники Государственного унитарного предприятия «Мосводосток». В Telegram-канале комплекса городского хозяйства также заверили, что коммунальные службы оперативно реагируют на все поступающие заявки, которые жители города могут оставить, включая обращения в префектуры, районные управы и на портал «Наш город».

Накануне в Дептрансе рассказали, что локальные задержки трамваев возможны в Москве из-за непогоды. Уточняется, что некоторые трамвайные маршруты в городе могут быть оперативно изменены.

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