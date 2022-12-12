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Посол РФ Келин заявил, что разрыв дипотношений не в интересах Москвы и Лондона

Егор Провоторов
В мире
Посол РФ Келин заявил, что разрыв дипотношений не в интересах Москвы и Лондона
Фото: rusemb.org.uk

Разрыв дипломатических отношений между Россией и Великобританией не находится в плоскости чьих-либо интересов. Таким мнением поделился российский посол в Лондоне Андрей Келин в понедельник, 12 декабря.

По словам дипломата, разрыв отношений на уровне представительств является «самой крайней мерой», за которой остаются только военные отношения.

— Как мне сейчас представляется, это и не в интересах Лондона, и не в наших, — заявил российский посол в интервью газете «Известия».

Келин подчеркнул, что взаимоотношения между двумя государствами стали ухудшаться в 2018 году после дела Скрипалей, однако тогда все еще сохранялись гуманитарные, деловые и экономические связи между Москвой и Лондоном. После начала российской спецоперации на Украине остались лишь двусторонние дипломатические отношения.

В конце ноября Келин отрицательно ответил на вопрос, ведут ли Россия и Украина неформальные переговоры о завершении конфликта. По словам дипломата, Киев сейчас «очень упрям и пребывает в иллюзии, что может одержать победу».

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