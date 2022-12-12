Пушков жестко раскритиковал французского генерала за мысль об ударах по Москве

Фото: Пресс-служба Совфеда

Член Совета Федерации Алексей Пушков подверг жесткой критике слова бывшего генерала иностранного легиона Мишеля Яковлеффа за предположение об атаках военных парадов, запланированных на День Победы 9 мая.

До этого бывший военачальник поделился мнением, что украинские военнослужащие могли бы атаковать российские силы в неожиданный момент — во время торжественного парада на 9 Мая.

Российский сенатор назвал Яковлеффа «политическим идиотом». По его словам, такие как этот генерал способны развязать прямой конфликт между Североатлантическим альянсом и Россией. Для Пушкова удивительно, что отставной военачальник рассуждает об атаке на Москву, находясь во Франции.

Парламентарий на своем канале в Telegram заметил, что у бывшего генерала «пустая голова», поэтому он совершенно не осознает всех последствий от ударов по российской столице.

Парламентарий заявил, что такие «политические идиоты» способны развязать прямой конфликт между Североатлантическим альянсом и Россией. Генерал в отставке находится во Франции и рассуждает об атаке на Москву. При этом у Яковлеффа «пустая голова». Он также вообще не осознает последствия ударов по столице РФ.

Накануне Пушков заявил, что Запад не сможет бесконечно избегать последствий собственных непродуманных шагов.