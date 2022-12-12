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Приметы и советы

Королевской семье Великобритании запретили общаться с представителями России

Егор Провоторов
В мире
Королевской семье Великобритании запретили общаться с представителями России
Фото: flickr/number10gov

Представителям британской королевской семьи предписано не общаться с дипломатами, политиками и бизнесменами из России. Об этом рассказал российский посол в Великобритании Андрей Келин в понедельник, 12 декабря.

По словам главы российской дипмиссии в Лондоне, британские власти также подготовили порядка девяти тысяч солдат, которые уже сейчас находятся на Украине. При этом в данный момент Великобритания и Россия не заинтересованы в разрыве дипломатических отношений.

Келин в интервью газете «Известия» также подчеркнул, что переговоры между Москвой и Лондоном в последние несколько лет резко сократились. Страны Европейского союза также приняли по ограничению контактов с РФ до минимума. Отношения России и Великобритании после 24 февраля вообще сократились до нуля.

В этом же интервью Келин подчеркнул, что разрыв дипотношений между Лондоном и Москвой не находится в плоскости чьих-либо интересов. Это, по словам дипломата, является «самой крайней мерой», за которой остаются только военные отношения.

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