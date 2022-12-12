Юный певец из Франции Лиссандро победил на «Детском Евровидении»

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Юный исполнитель из Франции Лиссандро одержал победу в рамках «Детского Евровидения». Молодой француз исполнил песню Oh Maman. Официальные результаты состязаний были опубликованы на сайте песенного конкурса.

Французский музыкант получил 203 голоса. 127 баллов были получены от профессионального жюри, а еще 71 — в ходе онлайн-голосования зрителей. Известно также, что вторую строчку по итогам соревнований заняла армянская певица Наре с композицией Dance. Она набрала в конкурсе 180 баллов.

Третью позицию заняла представительница Грузии Мариам Бигвава, исполнившая песню I Believe. Юная артистка набрала 161 очко, пишет Федеральное агентство новостей.

«Детское Евровидение» состоялось в воскресенье, 11 декабря, в Ереване. Россия пропустила состязание из-за выхода отечественных телекомпаний из числа представителей Европейского вещательного союза, являющегося организатором песенного конкурса.

В конце ноября на официальном сайте взрослого Евровидения появилась информация, что правила голосования на состязаниях в 2023 году будут изменены из-за сговора членов жюри в прошлом году.