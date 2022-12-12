Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

19FortyFive: Россия и Запад начали «титаническую битву» за мировую финансовую систему

Полина Долганова
Финансы
19FortyFive: Россия и Запад начали «титаническую битву» за мировую финансовую систему
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Западная сторона вступила в «титаническую битву» с Россией за будущее всей мировой финансовой системы. Об этом в материале для американской газеты 19FortyFive написал обозреватель Роберт Фарли.

По его словам, российская спецоперация привела к таким санкциям в отношении Москвы, которых еще никогда не было в мировой финансовой истории. Так, например, фактически были заморожены 300 миллиардов долларов, которые Россия держала за рубежом.

При этом санкционные меры дали Москве возможность использовать замороженные средства в качестве выплаты процентов по суверенному долгу.

Также несколько российских банков были отключены от системы SWIFT. При этом РФ удалось защитить свою национальную валюту и потребовать ее в качестве оплаты за газ, подытожил журналист.

С 5 декабря начало действовать эмбарго Евросоюза на поставки танкерами нефти из России. Параллельно вступило в силу решение Евросоюза, стран G7 и Австралии о запрете на перевозку и страхование российской нефти стоимостью более 60 долларов и минимум на пять процентов ниже рыночной.

Экономика Россия США Рубль
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жаль, до золота все же не дотянули

Вадим Бреев
Вадим Бреев

Пример мужества для потомков

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чудо прихода зимы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Наш бронепоезд ушел с запасного пути

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Кроме победы, вариантов не просматривается

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Расшевелить болото сложно

Никита Миронов
Никита Миронов

Праздник вопреки всему

Все мнения
О проекте