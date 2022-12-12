Экскурсию в режиме дополненной реальности запустили в тестовом формате в Москве

Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

Россия, Москва, Никольская улица Карта всех событий

Экскурсию в режиме дополненной реальности (AR) запустили в тестовом формате по Никольской улице в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в понедельник, 12 декабря.

В пресс-службе пояснили, что пользователь при помощи камеры смартфона взаимодействует с 3D-персонажем — виртуальным гидом. Экскурсионная группа, по задумке разработчиков из России, будет следовать за онлайн-гидом по маршруту, на котором встретит цифровых двойников известных личностей.

Заместитель главы столичного департамента информационных технологий Дмитрий Дереляк отметил, что уникальность экскурсии заключается в новой безмаркерной технологии дополненной реальности, которая может определить местоположение пользователя без использования специальных датчиков или GPS.

— В перспективе эта технология станет особенно актуальной внутри помещений, где спутниковые системы навигации могут давать значительную погрешность. Она может применяться не только в культурных и туристических проектах, но и, например, для создания интерактивных образовательных сервисов, — сказал Дереляк.

На официальном сайте мэра Москвы напомнили, что протестировать экскурсию можно в мобильном приложении «Узнай Москву».

До этого жителям столицы рассказали о программе зимних экскурсий в столичных парках.